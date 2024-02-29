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Меркурис: Макрона заставили паниковать новости с Украины

Меркурис: Макрона заставили паниковать новости с Украины

Военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон «в панике» созвал конференцию по Украине, так как у него имеются данные о настоящем положении дел ВСУ на линии боевого соприкосновения.

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