Военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон «в панике» созвал конференцию по Украине, так как у него имеются данные о настоящем положении дел ВСУ на линии боевого соприкосновения.
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