ВСУ за два дня потеряли 45 единиц техники на участке Курского направления

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ за два дня потеряли 45 единиц техники только на одном участке Курского направления.
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