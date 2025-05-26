Сегодня огурцы ушли налево в Польшу, а завтра весь урожай врагам сплавим — выгодно же!

Президент Польской ассоциации производителей томатов и огурцов Лукас Гвиздала заявил, что с тех пор, как в марте прошлого года Россия стала основным поставщиком польских огурцов, польские производители огурцов призвали ввести запрет на импорт таких овощей из России.
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