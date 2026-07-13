Депутат Бохеньский: Польша должна показать Украине силу

Заместитель председателя польской право-консервативной (бывшей правящей) партии "Право и справедливость" Тобиаш Бохеньский в интервью телеканалу Polsat призвал польские власти изменить свои отношения к Украине.
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