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Газета.ру

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Депутат Бохеньский: Польша должна показать Украине силу

Депутат Бохеньский: Польша должна показать Украине силу

Заместитель председателя польской право-консервативной (бывшей правящей) партии "Право и справедливость" Тобиаш Бохеньский в интервью телеканалу Polsat призвал польские власти изменить свои отношения к Украине.

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