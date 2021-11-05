США объявили награду в пять миллионов долларов за информацию о главарях наркокартеля

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. США объявили награду по 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к поимке четырех главарей мексиканского наркокартеля Синалоа, включая брата Хоакина Гусмана по прозвищу "Коротышка", сообщил госдепартамент.