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США объявили награду в пять миллионов долларов за информацию о главарях наркокартеля

США объявили награду в пять миллионов долларов за информацию о главарях наркокартеля

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. США объявили награду по 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к поимке четырех главарей мексиканского наркокартеля Синалоа, включая брата Хоакина Гусмана по прозвищу "Коротышка", сообщил госдепартамент.

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