Уважаемые коллеги, дорогие педагоги МКОУ Новоаннинской СШ № 4! От всей души поздравляем вас с Днём учителя! Для нашей школы этот праздник — особый: здесь каждый педагог не просто ведёт уроки, а вкладывает в ребят частичку своего сердца, помогает им расти уверенными, любознательными и добрыми.