Уважаемые коллеги, дорогие педагоги МКОУ Новоаннинской СШ № 4! От всей души поздравляем вас с Днём учителя! Для нашей школы этот праздник — особый: здесь каждый педагог не просто ведёт уроки, а вкладывает в ребят частичку своего сердца, помогает им расти уверенными, любознательными и добрыми.
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