Тишковец: холодный атмосферный фронт пройдет через Москву в ночь на субботу

Холодный атмосферный фронт пройдет через Москву в ночь на субботу, он принесет дожди. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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