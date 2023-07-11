Tencent приносит извинения и обязуется обнулить комиссию за некоммерческие платежи WeChat в кампусе

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После того, как несколько китайских университетов объявили о своем решении прекратить использование платежей WeChat из-за введения комиссии за обработку в размере 0,6%, команда Tencent WeChat в четверг принесла извинения за это недоразумение.