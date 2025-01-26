9 самых шокирующих моментов в «Атаке Титанов»

Секреты семьи Рейсс Да уж, ловко они всех обхитрили, верно? Замаскировались под обычную дворянскую семью в безопасности за стенами Сина, а на самом деле были одним из самых древних и влиятельных родов на планете!Даже тот факт, что семья Рейсс владели силой Титана Прародителя до сами знаете кого (привет, Гриша), уже сам по себе поражает.
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