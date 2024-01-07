В Бангладеш накануне выборов подожгли 14 избирательных участков

Накануне выборов в Бангладеш были подожжены 14 избирательных участков. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в поезде – правительство назвало его поджогом, направленным против демократических ценностей.
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