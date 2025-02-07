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Царьград

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Необычная свадьба в Дагестане возмутила людей: "Жалко девушку. Деваться было некуда"

Необычная свадьба в Дагестане возмутила людей: "Жалко девушку. Деваться было некуда"

В Дагестане был заключён особый брак, который можно считать уникальным. Несмотря на радостное событие в жизни Амирхана и Бакуш, некоторые возмутились необычной свадьбе.

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