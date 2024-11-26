Депутат Гаврилов: при рефинансировании кредитов высок риск мошенничества

Рефинансирование кредитов может привести к риску столкновения с мошенниками, так как на российском рынке работает множество недобросовестных компаний-посредников, исчезающих с полученной от клиентов предоплатой.
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