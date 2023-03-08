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World Athletics намерена увеличить число женщин в совете до 40% и обязательно назначать женщину вице-президентом

World Athletics намерена увеличить число женщин в совете до 40%. Также организация намерена обязательно назначать женщину вице-президентом.

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