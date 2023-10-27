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«Теперь это происходит на всех высотах»: Минобороны Франции жалуется на маневры российских спутников

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