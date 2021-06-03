Кинотеатр с пятью залами построят в Уссурийске

В центре Уссурийска началось строительство огромного торгового центра "Дружба". На третьем этаже ТРЦ разместится многозальный кинотеатр, по площади превосходящий кинотеатр "Россия", сообщает ИА UssurMedia.
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