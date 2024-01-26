В Project 007 будет реализована “невиданная” ранее анимация игрового процесса Со...

В Project 007 будет реализована “невиданная” ранее анимация игрового процессаСоздатель HITMAN IO Interactive ставит перед собой амбициозные цели, когда дело доходит до качества игровой анимации, которого они хотят достичь в Project 007.
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