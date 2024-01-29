Кировчанам предложили написать письма бойцам СВО

Жителям Кировской области рассказали, как принять поддержать бойцов на линии соприкосновения.Кировчанам предложили написать письма со словами поддержки бойцам, защищающих нашу Родину от агрессии киевских нацистов в зоне СВО.
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