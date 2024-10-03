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Глава МИД Армении поздравил Рютте со вступлением в должность генсека НАТО

Глава МИД Армении поздравил Рютте со вступлением в должность генсека НАТО

Руководитель министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поздравил Марка Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО и выразил надежду на укрепление партнерства с Североатлантическим альянсом.

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