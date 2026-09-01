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От уборки территории до выбора профессии: итоги летней трудовой кампании в ДОКБ

От уборки территории до выбора профессии: итоги летней трудовой кампании в ДОКБ

В Тверской ДОКБ подвели итоги летней трудовой кампании — 69 подростков получили первый трудовой опыт.

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