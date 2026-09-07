Почему обвинения против России прозвучали ровно 1 сентября, в годовщину начала Второй мировой войны? Почему доказательства атаки дронов так и не были представлены общественности? Зачем понадобилось раскручивать скандал за пять дней до выборов в Саксонии-Анхальт? И главное: хочет ли Германия предотвратить войну или начать её? События последних дней в Германии вынуждают вновь обратиться к мрачным […… Читать далее: https://govorit.