Беглов: Машиностроительная отрасль Петербурга наращивает объёмы благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Рост выработки составил 35 процентов Петербургские машиностроительные предприятия, участвующие в национальном проекте «Производительность труда», показывают 35% рост выработки, при этом общий экономический эффект достиг 1 триллиона 682 миллиардов рублей.
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