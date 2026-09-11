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Крымская газета

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Керченский музей древностей отмечает 200-летие

Керченский музей древностей отмечает 200-летие

В этом году музейное сообщество России и жители Керчи отмечают знаменательную дату — 200-летие со дня основания Керченского музея древностей.

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