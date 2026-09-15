Почему троичная «Сетунь» не опередила время: арифметика, железо и бюрократия

Когда я впервые столкнулась с историей «Сетуни», меня не покидало ощущение, что где-то в этом рассказе прячется нестыковка.
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Интересно, но троичная логика все- таки нашла свое применение! Это- базы данных.
В них используется 3 значения:
ДА- НЕТ- НЕ ЗНАЮ
ДА означает, что выбранная информация действительно именно та, что мы запрашивали.
НЕТ- данная информация нам не подходит
НЕ ЗНАЮ- содержимое ячейки базы данных нам неизвестно. Например, к ней нет доступа- и поэтому мы не можем сказать, то ли это, что мы ищем- или что- то другое. Но и отвергать эту информацию тоже будет ошибкой! Потому, что возможно, там содержится именно то, что мы ищем... И эту информацию прочтет тот, кто и заказал выборку из базы данных и у кого есть доступ к этой ячейке.
Именно в этой троичной логике строятся запросы к базам данных. Ну, а в вычислительной машине- то есть, на сервере базы данных- эта троичная логика имитируется двоичными состояниями, что приводит к излишнему расходу вычислительных ресурсов. А вот эта троичная машина органично могла бы работать с базами данных! Притом, максимально компактно и экономично!
Но ее время ушло. И ушло безвозвратно.