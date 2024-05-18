🌹 В Бахчисарайском районе начали собирать эфиромасличную розу В этом году из-за аномально тёплой весны к сбору приступили на 15 дней раньше.
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🌹 В Бахчисарайском районе начали собирать эфиромасличную розу В этом году из-за аномально тёплой весны к сбору приступили на 15 дней раньше.