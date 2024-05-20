ПСБ запустил возможность оплаты одной транзакцией счета и чаевых для ресторанного бизнеса

ПСБ в рамках комплексного платежного решения, разработанного специально для ресторанов и кафе, реализовал возможность приема оплаты заказов и чаевых одной транзакцией через платежный терминал, по QR-коду на печатном носителе в заведении или онлайн на сайте заведения при доставке.