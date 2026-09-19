В ЛНР из-за атак ВСУ пострадали три мирных жителя, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, в Кременной ВСУ сбросили с БПЛА боеприпас на женщину, которая ехала на скутере, её доставили в больницу.
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