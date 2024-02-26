Каковы традиции церковного праздника святого Мартиниана Кесарийского и народного Мартынов день 26 февраля Алёна Юрьева26 февраля — день, на который приходится не только церковный праздник святого Мартиниана Кесарийского, но и народный Мартынов день.
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