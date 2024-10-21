МИД России: Глава Пентагона приезжал в Киев оценить адекватность Зеленского

21 октября министр обороны США совершил необъявленный визит в Киев.Глава Пентагона Ллойд Остин приезжал в Киев чтобы оценить степень адекватности Владимира Зеленского после «необоснованных требований» о поставках военной помощи Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС.