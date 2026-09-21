Север Столицы
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Север Столицы

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Крупнейший в Москве городской вокзал Беговая уже построен на 70 процентов

Крупнейший в Москве городской вокзал Беговая уже построен на 70 процентов

В столице продолжается создание самого большого московского городского вокзала (МГВ) Беговая. Вскоре этот узел станет ключевой точкой для жителей сразу трёх районов — Бегового и Хорошёвского в Северном административном округе и Пресненского (ЦАО).

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