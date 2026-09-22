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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кали Коппер забросила победный лэй-ап в матче против «Далласа»

Защитница « Финикса » Кали Коппер стала автором победного попадания в игре с « Далласом » (87:86). При «-1» Коппер открылась под кольцом, получила передачу и забросила мяч за 2,4 секунды до конца.

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