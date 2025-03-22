Заксобрание ЯНАО подписало соглашения с ЛНР, Челябинской и Курганской областями

Ямал закрепил сотрудничество с тремя регионами РФ — ЛНР, Челябинской и Курганской областями. Отдельные соглашения были подписаны на площадке Совета законодателей трех субъектов Тюменской области в Новом Уренгое, сообщил председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.
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