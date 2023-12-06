В «Спартаке» прокомментировали информацию о потасовке с представителями «Ахмата»

Руководитель пресс-службы “Спартака” Дмитрий Зеленов заявил, что нет смысла заострять внимание на информации о потасовке с представителями “Ахмата” в подтрибунном помещении во время перерыва матча команд в чемпионате России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии