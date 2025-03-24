Эрдоган готовится к президентским выборам

Правоохранительные органы Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в руководстве преступной организацией, взяточничестве, мошенничестве при проведении тендеров, а также в оказании помощи Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической организацией.