Эрдоган готовится к президентским выборам

Правоохранительные органы Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в руководстве преступной организацией, взяточничестве, мошенничестве при проведении тендеров, а также в оказании помощи Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической организацией.
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