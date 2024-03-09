Красноярка высказалась о неравной оплате труда и лучшем подарке на 8 Марта

8 Марта прошло, и женщины вновь столкнулись с суровой реальностью. Красноярка Нина Фатеева высказалась об оплате репродуктивного труда, пренебрежительном отношении к женщинам и лучшем подарке в честь Международного женского дня.
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