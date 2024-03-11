Не смогла пережить уход сына: стало известно, почему скончалась диктор Светлана Моргунова

10 марта скончалась Светлана Моргунова. Диктор Центрального телевидения СССР умерла на 85-ом году жизни.
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