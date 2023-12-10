В Германии за пять лет безделья чиновник получил €350 тысяч

Ответственный за строительство и планирование сотрудник администрации общины Бетцдорф-Гебхардсхайн на западе Германии в течение пяти лет получал на этой должности по 70 000 евро в год, при этом ни одного заказа он не выполнил, пишет Telegram-канал издания Bild.
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