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Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» ведет с «Нэшвиллом» 2:0 в ответном матче. У Месси гол+пас, Суарес тоже забил

Команды проводят ответный матч 1/8 финала (первая игра – 2:2). Форвард «Интер Майами» Луис Суарес открыл счет на 8-й минуте с передачи Лионеля Месси, а на 23-й сам аргентинец забил второй гол.

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