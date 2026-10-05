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Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам колонии строгого режима

Суд в Москве приговорил экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам колонии строгого режима по делу о взятке, растрате и легализации преступных доходов.

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