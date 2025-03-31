Раненый при атаке дрона ВСУ белгородский чиновник находится в реанимации

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Пострадавший при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) замглавы Грайворонского округа Вячеслав Радченко находится в реанимации в областной больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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