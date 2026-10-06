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Царьград

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В Краснодаре ночью перекроют проезд на Красной и Длинной

В Краснодаре ночью перекроют проезд на Красной и Длинной

В ночь на 7 октября на пересечении улиц Красной и Длинной в Краснодаре перекроют крайнюю правую полосу в сторону Пашковской из-за провала на сетях ливневой канализации.

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