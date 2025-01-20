Губернатор Гусев: авиационная опасность объявлена в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об авиационной опасности в регионе. «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — сообщил он в Telegram-канале.
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