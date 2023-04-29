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Ландо Норрис и Юки Цунода пострадали из-за ошибки FIA

Ландо Норрис и Юки Цунода пострадали из-за ошибки FIA

Ландо Норрис и Юки Цунода пострадали из-за ошибки FIAMcLarenМеждународная автомобильная федерация допустила ошибку при составлении нового регламента, которая будет стоить Ландо Норрису и Юки Цуноде участия в финале квалификации к спринту в Баку.

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