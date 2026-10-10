«Глобальная Британия» затрещала по швам в столкновении с хуситами.

Хуситы. США. Великобритания. Иллюстрация: REX Резко и, казалось бы, на ровном месте обострился ближневосточный конфликт.
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