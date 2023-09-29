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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франк Лебеф: «Не считаю, что АПЛ превратится в лигу одной команды, но к февралю «Сити» обеспечит чемпионство. «Арсенал», «МЮ» и «Ливерпуль» имеют сильные составы»

Франк Лебеф: «Не считаю, что АПЛ превратится в лигу одной команды, но к февралю «Сити» обеспечит чемпионство. «Арсенал», «МЮ» и «Ливерпуль» имеют сильные составы»

– Существует ли риск для АПЛ стать таким же чемпионатом, как Бундеслига? – Не считаю, что Премьер-лига превратится в чемпионат одной команды, поскольку есть финансовая составляющая клубов, которые позволит избежать такой ситуации.

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