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Чемпионат Италии. Джакомель и Пасслер победили в масс-стартах, Хофер – 4-й

Чемпионат Италии по биатлону Антхольц Масс-старт Мужчины 1. Томмазо Джакомель – 37.44,5 (6) 2. Никола Романин – 37.

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