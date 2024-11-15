Прогноз погоды в Крыму на 15 ноября В Симферополе +7 и небольшой дождьВ Севастополе +10 и небольшой дождьВ Евпатории +7 и небольшой дождьВ Черноморском +7 и пасмурноВ Джанкое +6 и пасмурноВ Ялте +11 и дождьВ Алуште +11 и дождьВ Керчи +10 и небольшой дождьВ Армянске +6 и облачно с пр.
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