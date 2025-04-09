❗️⚡️Четыре БПЛА типа А-22 были перехвачены над Оренбуржьем Силы ПВО перехватили украинские БПЛА самолетного типа с 6:30 до 7:05 мск.
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❗️⚡️Четыре БПЛА типа А-22 были перехвачены над Оренбуржьем Силы ПВО перехватили украинские БПЛА самолетного типа с 6:30 до 7:05 мск.