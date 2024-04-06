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Донецкой Народной Республике 10 лет

Донецкой Народной Республике 10 лет

Знаменательный момент и большие надежды. Создание ДНР в воспоминаниях очевидцев Журналист Кочубей: жители Донбасса проявили характер и создали ДНР вопреки КиевуПоднятие флага ДНР на акции в Донецке/РИА «Новости» Десять лет назад, 7 апреля 2014 года, в Донбассе провозгласили о создании Донецкой и Луганской народных республик.

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