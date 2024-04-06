Донецкой Народной Республике 10 лет

Знаменательный момент и большие надежды. Создание ДНР в воспоминаниях очевидцев Журналист Кочубей: жители Донбасса проявили характер и создали ДНР вопреки КиевуПоднятие флага ДНР на акции в Донецке/РИА «Новости» Десять лет назад, 7 апреля 2014 года, в Донбассе провозгласили о создании Донецкой и Луганской народных республик.