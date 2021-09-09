Шесть индустриальных кварталов появится на северо-востоке Москвы

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» на северо-востоке столицы реорганизуют шесть территорий. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.