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Шесть индустриальных кварталов появится на северо-востоке Москвы

Шесть индустриальных кварталов появится на северо-востоке Москвы

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» на северо-востоке столицы реорганизуют шесть территорий. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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