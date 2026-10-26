США в последние дни незаметно сокращают численность военнослужащих и дипломатического персонала в ряде стран Ближнего Востока на фоне обсуждения администрацией Дональда Трампа возможных новых военных операций против Ирана.
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